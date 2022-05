Inter, attenzione a sinistra: Candreva fondamentale per la Sampdoria

L’Inter nella sfida con la Sampdoria dovrà curare in modo particolare Antonio Candreva. L’esterno viene da una stagione ottima a livello individuale e contro i nerazzurri ha motivazioni personali.

MIGLIORE DELLA SAMP – Se si dovesse scegliere un giocatore in particolare a cui l’Inter deve fare attenzione nella sfida con la Sampdoria il nome sarebbe per forza quello di Antonio Candreva. In una stagione non semplice per i blucerchiati l’esterno è stato un riferimento costante e imprescindibile. Secondo miglior marcatore con 7 gol, migliore negli assist con 10, ma anche terzo per passaggi medi, primo per quelli chiave, primo per cross. Una presenza irrinunciabile del gioco, tanto da convincere Giampaolo ad abbandonare il 4-3-1-2 per rimetterlo sul suo binario preferito. Individualmente una delle sue migliori stagioni in assoluto. L’Inter insomma è avvisata: la fascia sinistra sarà messa sotto esame. Con in più degli elementi specifici.

L’INTER NEL MIRINO – Candreva ha delle motivazioni personali per fare bene a San Siro. In primo luogo è un ex. Fresco. Solo due anni fa era lui il titolare assoluto della fascia destra. Quattro stagioni, 151 presenze. Ma nemmeno l’arrivo di Conte gli ha permesso di rimanere in nerazzurro. La voglia di far bene nello stadio che è stato suo ci sarà. Anche perché il numero 87 ha da sempre un buon rapporto col nerazzurro. In termini di gol segnati, contro. Sono 5 in carriera le sue reti all’Inter in Serie A. Una lo scorso anno, a Marassi.