Dybala obiettivo numero uno dell’Inter, Zhang ha dato l’OK per la trattativa! – TS

Dybala ha definitivamente detto addio alla Juventus, chiudendo anche con una sconfitta la sua ultima partita in bianconero. Il talento argentino è un obiettivo principale dell’Inter, e secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, Steven Zhang ha già autorizzato a portare avanti la trattativa e per un motivo ben preciso.

ZHANG DICE SÌ – L’Inter spera di riuscire a portare a Milano un talento come Paulo Dybala, che in nerazzurro con Lautaro Martinez formerebbe una coppia da sogno. Il suo acquisto, inoltre, potrebbe avere effetti alquanto benefici dal punto di vista del marketing, e questo la dirigenza lo sa. Lo sa benissimo soprattutto il presidente Steven Zhang, che secondo quanto riportato questa mattina dal quotidiano di Torino, ha autorizzato senza batter ciglio l’extra-budget per assecondare l’acquisto della Joya. Trattativa che, dal momento in cui è diventato ufficiale il divorzio dalla Juventus, gestisce in prima persona Giuseppe Marotta.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino

