Inter-Sampdoria, tutti con lo smartphone o con la radiolina anni ’70?

L’Inter si avvicina alla sfida decisiva contro la Sampdoria delle 18 che, in contemporanea con il Milan, deciderà lo scudetto 2021/2022. Chi sarà a San Siro, come seguirà la gara del Mapei Stadium? Con la radiolina o con lo smartphone?

MEZZI – L‘Inter alle 18 gioca contro la Sampdoria e il Milan a Sassuolo. I nerazzurri devono vincere e sperare che da Reggio Emilia arrivi un risultato clamoroso. San Siro sarà stracolmo con più di 70mila persone pronte ad accogliere e salutare la squadra di Simone Inzaghi sperando, ovviamente, in un mezzo miracolo. Ma come vivranno quei 90 minuti i tifosi dell’Inter? Come si manterranno in contatto con il risultato di Reggio Emilia? Beh, i metodi sono due, anzi tre. Fregarsene e attendere la fine, documentarsi tramite lo smartphone oppure, per i più nostalgici e i più vintage, le vecchie radioline. Quest’ultimo mezzo è quello che sicuramente potrebbe funzionare meglio considerando che con 70mila persone internet si blocca. Poi ovvio, ci sono anche i giornalisti in tribuna stampa (ehi) con il passaparola che potrebbe prendere piede.