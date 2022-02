In Inter-Liverpool Calhanoglu di personalità prende in mano il centrocampo

Inter-Liverpool ha visto Calhanoglu come protagonista della manovra nerazzurra. Il turco è stato di fatto il primo regista e ha mostrato grande personalità

PROTAGONISTA – In Inter-Liverpool Calhanoglu era, in un certo senso, l’uomo più atteso del centrocampo. Senza Barella era lui a dover fare un passo in avanti. Giocando con qualità, ma senza perdere d’occhio copertura e quantità. E il turco ha risposto presente. Fornendo una prestazione di alto livello contro avversari davvero difficili.

MOVIMENTI A TUTTO CAMPO – Calhanoglu è andato oltre ai “limiti” del suo ruolo da interno sinistro. In primo luogo come movimenti. Con Brozovic marcato stretto e ovviamente Barella assente, ha letto la situazione e si è adattato. Facendosi sempre vedere, per fornire uno sbocco alla manovra. Questa è la sua heatmap presa da Whoscored:

Il turco si è mosso a tutto campo, svariando in verticale ma anche da sinistra a destra a seconda delle letture tattiche. Cercando sempre di supportare i compagni. La sua presenza sulla trequarti difensiva a sinistra si spiega perché su quella fascia l’Inter macina l’impostazione e le sue interazioni con Bastoni e Perisic sono state un punto di forza anche contro Salah e Alexander-Arnold. Una cosa tutt’altro che scontata.

PRIMO REGISTA – I tocchi in totale sono 74, e li potete vedere in questa grafica di Whocored:

Il turco è primo per tocchi insieme a Brozovic, e i suoi 57 passaggi superano di uno il totale del croato. Insomma, è stato al centro del gioco. Diventando di fatto il primo regista. Ma non solo. Calhanoglu non si è dimenticato del suo ruolo di rifinitore e ha messo anche qualità nella manovra offensiva. Con palloni verticali (3 passaggi chiave, top della partita), cambi di gioco e il tiro più pericoloso della gara. Non un dettaglio in una gara in cui i suoi compagni si sono dimenticati di concludere in porta. E la presenza difensiva? Ha messo pure quella. Corsa, attenzione agli spazi e coperture anche profonde. Il migliore del centrocampo.