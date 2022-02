Inter-Liverpool test sulla fascia sinistra: oltre a Salah c’è Alexander-Arnold

Inter-Liverpool vedrà uno scontro di altissimo livello. Fascia sinistra nerazzurra contro fascia destra rossa, Bastoni e Perisic contro Alexander-Arnold e Salah.

CERTEZZE A SINISTRA – La fascia sinistra dell’Inter è una delle certezze di Inzaghi. Nel corso della stagione le prestazioni di Perisic e Bastoni sono state spesso fondamentali per la squadra. In entrambe le fasi. Il numero 14 e il 95 si sostengono a vicenda, con intesa. E questo li potenzia entrambi. Contro il Liverpool la loro solidità sarà messa a dura prova da quella che è probabilmente la miglior coppia del mondo sulla fascia destra. Vale a dire Salah e Alexander-Arnold.

LA FASCIA DESTRA MIGLIORE DEL MONDO – L’egiziano non ha bisogno di presentazioni. Arrivato in Serie A con un impatto da alieno, col Liverpool si è consacrato tra i primissimi giocatori al mondo. In questa stagione ha 23 gol in 26 presenze. Di cui 7 in 6 partite di Champions League. Basterebbe lui per mandare in allerta massima tutte le fasce sinistre del mondo. Ma sulla destra non gioca da solo. Il terzino destro di Klopp si chiama Trent Alexander-Arnold. Ed è probabilmente il migliore al mondo nel ruolo. Sicuramente nella capacità di produrre assist. Sono già 16 in questa stagione. E in totale in maglia Reds circa 60. In aggiunta i due sono perfettamente complementari: un mancino e un destro. Insomma, il problema per Bastoni e Perisic è chiarissimo.

SFIDA PROBANTE – I due protagonisti della fascia sinistra vivranno 180 minuti di battaglia. Sotto costante pressione difensiva, in battaglia fisica su corsa e contrasti. La fascia destra del Liverpool è la più pericolosa al mondo. Bastoni e Perisic possono dimostrare di saper affrontare anche un livello simile.