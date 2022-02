Serie A, torneo durante Qatar 2022 con squadre mischiate alla Mls? – TS

L’Inter domani alle 21 affronta il Liverpool negli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri sono attesi da una grande sfida a San Siro e lo scoglio da superare è davvero alto. Intanto però si pensa già al futuro con la Lega Serie A che vuole organizzare un torneo negli States.

IDEA – Non è una novità quella della Serie A di organizzare un torneo in parallelo con il Mondiale in Qatar 2022 negli Stati Uniti con i giocatori rimasti. Come riporta Tuttosport oggi però, l’idea maturata ieri dopo una nuova riunione sarebbe quella di mischiare le squadre con le formazioni della Mls. Le squadre medio-piccole sarebbero quelle meno interessate a questo mix considerando che i calciatori che verrebbero prestati alle nazionali non sarebbero tanti. Discorso diverso per le big italiane. Intanto però i club hanno 6 giorni di tempo per pensare a questa iniziativa e poi, in caso di via libera, si andrà alla ricerca di tv e sponsor per mettere su questo nuovo Mundialito.

Fonte: Tuttosport