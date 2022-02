Pistocchi: «Lautaro Martínez? Sostituito troppe volte. L’entourage…»

L’Inter è pronta a tornare a vivere una partita magica in Champions League. Domani alle 21 a San Siro arriva il Liverpool per gli ottavi di finale di andata. In attacco Simone Inzaghi ha il dubbio Lautaro Martínez-Alesix Sanchez. Secondo Maurizio Pistocchi, con il toro, c’è un problema.

PROBLEMA – Lo stato di forma di Lautaro Martínez non convince, anche se il Toro domani potrebbe seriamente partire titolare. Alexis Sanchez, visto il momento magico, potrebbe però prendersi la maglia dal primo minuto. Secondo Maurizio Pistocchi il ballottaggio è aperto ma, con l’argentino, potrebbe esserci un problema più serio. Il calciatore infatti è stato sostituito tante volte in stagione, ecco cosa scrive Pistocchi. «Nelle 23 gare di campionato disputate quest’anno, Lautaro Martínez è stato sostituito 18 volte: troppe secondo il giocatore e il suo entourage». Malumore per l’argentino dunque?