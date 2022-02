Calhanoglu, con Vidal titolare avanzerà il raggio di azione?

L’Inter domani alle 21 affronta il Liverpool nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Una partita importante per i nerazzurri con la squadra di Simone Inzaghi che però dovrà fare a meno di Nicolò Barella. Al suo posto Arturo Vidal. Come cambia l’Inter?

RAGGIO – L’Inter sarà chiamata a una grande impresa domani contro il Liverpool. I Reds di Klopp sono una corazzata e i nerazzurri dovranno giocare senza sbavature e sicuramente una delle miglior partite per portare a casa il risultato. In mezzo al campo non ci sarà Nicolò Barella, squalificato due giornate con Arturo Vidal pronto a giocare dal primo minuto (vedi articolo). Cosa cambia con l’inserimento del cileno? Hakan Çalhanoğlu di solito ha svolto il compito di un secondo playmaker assieme a Brozovic, ma con Vidal, spesso propenso a giocare più basso, il turco potrebbe alzare il suo raggio d’bazione. Questo gli permetterebbe di agire più alle spalle dei centrocampisti del Liverpool agendo tra le linee. Potrebbe essere una chiave tattica interessante. Ma questo sarebbe possibile solo se Vidal risultasse efficace in fase di impostazione. Altrimenti Calhanoglu dovrà aiutarlo.