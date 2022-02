Lautaro Martinez: «Inter-Liverpool, spero di fare bene. Il nostro sogno»

Lautaro Martinez ha parlato della partita che si giocherà domani, Inter Liverpool, andata degli ottavi di finale di Champions League.

GIOCATORE – Queste le parole su Prime Video da parte di Lautaro Martinez. «Che giocatore si vedrà in Inter-Liverpool? Sicuramente un giocatore che è cresciuto tanto, un giocatore che ha già giocato due, tre volte in questa competizione. Quindi sarà una partita bellissima da giocare. Poi abbiamo passato il turno, che per noi era importante. Spero di fare bene e dare una mano alla squadra e poter tentare di andare avanti che è il nostro sogno. Abbiamo speso tanto, ma troverà sempre la squadra avversaria, un’Inter che vuole essere essere protagonista, vuole tenere la palla, vuole attaccare con tanta gente, poi sempre difendere bene la nostra porta per rimanere a zero (gol subiti, ndr) e poi far male all’avversario».

PARTITA PIÙ IMPORTANTE – Lautaro Martinez ha continuato. «Quella contro il Liverpool è la partita più importante della mia carriera con la maglia dell’Inter? Sì, perché sarà un’ottavo di finale di una competizione molto importante e sicuramente sarà una delle più importanti che ho vissuto qua con la maglia dell’Inter».

Lautaro Martinez su Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, che lo ha definito uno degli attaccanti più emozionanti al mondo. «Cosa mi sento di dire su Klopp? Quando sento queste parole ti fa piacere. Lo ringrazio, è un grande allenatore. Sicuramente preparerà bene la partita. E anche noi dobbiamo essere bravi, fargli male, così possiamo andare avanti».

LIVERPOOL – Lautaro Martinez sul Liverpool. «Tanti giocatori che hanno loro sono forti, hanno qualità. Quindi dobbiamo prepararci bene, dobbiamo preparare bene la partita, la fase di non possesso perché sarà importante perché loro attaccano anche con tanta gente, giocano con attaccanti che sono molto veloci. E quindi dobbiamo essere attenti».

MILITO – Lautaro Martinez su Diego Milito, erede al Racing e anche all’Inter. «Ci sono tante cose che sono andate come ha fatto lui. Lui è una persona molto importante perché mi chiama sempre, è sempre presente, quando delle cose non vanno bene di più. Lo ringrazio tanto perché ho imparato tanto».