Allegri esonerato, finisce la sua avventura alla guida della Juventus!

Massimiliano Allegri è stato esonerato dalla Juventus. Convocato poco fa in sede, il tecnico ha ricevuto la decisione della società. Tra poco il comunicato ufficiale.

ESONERATO − Allegri non è più l’allenatore della Juventus. Il club bianconero ha appena comunicato all’allenatore livornese la scelta di sollevarlo dall’incarico a due giorni dalla fine della stagione. Due giorni fa, la Juventus ha vinto la sua quindicesima Coppa Italia battendo l’Atalanta per 1-0 nella finale dell’Olimpico di Roma. Allegri paga la sfuriata incredibile nel finale di partita e subito dopo contro lo stesso Cristiano Giuntoli, direttore tecnico del club torinese. Montero potrebbe prendere il suo posto per queste ultime due partite di campionato, rispettivamente contro Bologna e Monza. Arriva dunque l’epilogo per l’ormai ex allenatore toscano, che era ritornato alla Juventus tre anni fa.

Allegri esonerato: la Juventus lo ha comunicato

SFURIATE − Allegri, nonostante la qualificazione in Champions League e in Coppa Italia, è stato esonerato dalla Juventus. Martedì sera all’Olimpico è stato autore di tutta una serie di sceneggiate incredibili, che hanno portato la dirigenza a sollevarlo dall’incarico. Non banale l’alterco con il direttore di Tuttosport Guido Vaciago, spintonato e minacciato dallo stesso Allegri. Situazione poi rientrata attraverso un comunicato congiunto da parte dello stesso allenatore livornese e del direttore del giornale