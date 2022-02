Inter-Liverpool, l’orario di apertura dei cancelli: tutte le info utili

Domani alle ore 21 andrà in scena a San Siro Inter-Liverpool, partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Tramite il proprio sito ufficiale il club nerazzurro ha comunicato le informazioni utili per i tifosi che si recheranno allo stadio.

CANCELLI – Le informazioni utili comunicate dall’Inter tramite il proprio sito ufficiale in vista di Inter-Liverpool, andata degli ottavi di finale di Champions League, in programma domani alle ore 21. “Per accedere allo stadio sarà necessario essere in possesso del Green Pass rafforzato e indossare una mascherina FFP2 per tutta la durata della permanenza all’interno dell’impianto.

San Siro aprirà i suoi cancelli dalle 18:30: la raccomandazione per il pubblico è quella di arrivare con largo anticipo, in modo da potersi sottoporre per tempo ai necessari controlli di sicurezza“.

INGRESSI OBBLIGATI – “I titolari di biglietti di secondo anello verde devono entrare obbligatoriamente dall’ingresso n° 3. I titolari di biglietti di terzo verde devono entrare obbligatoriamente dall’ingresso n° .2. Infine l’ingresso 10 è riservato alla tifoseria ospite del Liverpool.

Tutti gli altri ingressi sono consigliati ma non obbligatori, per cui in caso di coda ci si può spostare verso un ingresso meno congestionato“.

OBBLIGATORIO IL GREEN PASS RAFFORZATO – “Per accedere allo stadio sarà necessario esibire i seguenti documenti: biglietto del match, documento d’identità, Green Pass rafforzato (come da Decreto Legge 172/2021). Inoltre è obbligatorio, come da Decreto Legge del 29 dicembre 2021, indossare una mascherina FFP2.

Si consiglia di esibire il Green Pass rafforzato preferibilmente in formato digitale per velocizzarne la lettura e di preparare i documenti durante l’attesa in fila, in modo da agevolare il controllo da parte degli steward“.

REGOLAMENTO ALL’INTERNO DELLO STADIO – “I presenti sono tenuti a rispettare il regolamento d’uso e il codice di condotta e a indossare la mascherina FFP2 per tutta la permanenza all’interno dello stadio. Si ribadisce il divieto di fumo all’interno di tutto l’impianto.

Gli spettatori sono tenuti a sedersi posto indicato sui rispettivi biglietti, pena la comminazione di una multa. Ricordiamo che dopo due multe scatta il DASPO.

Sarà vietato introdurre i seguenti oggetti nello stadio: stampelle, ombrelli grandi, accendini, laser, fumogeni, bandiere o vessilli non precedentemente autorizzati, caschi, passeggini, trolley e apparecchi fotografici professionali.

Tutti i tifosi sono invitati a mantenere il distanziamento, igienizzarsi le mani in maniera regolare ed evitare assembramenti“.

Fonte: Inter.it