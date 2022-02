Brozovic, tre volte Mvp in Champions League. Il Liverpool lo ingabbierà?

L’Inter domani alle 21 affronta il Liverpool a San Siro. E’ la sfida di andata degli ottavi di Champions League con i nerazzurri che vogliono tornare a vivere queste notti magiche regalando magari una vittoria ai tifosi. Marcelo Brozovic guiderà il centrocampo, il Liverpool lo ingabbierà?

MVP – L’Inter come detto alle 2b1 di domani è pronta a ricevere a domicilio il Liverpool di Klopp. Una corazzata, ma anche una sfida affascinante contro una delle squadre più iconiche del calcio europeo. I Reds vogliono ovviamente vincere perché sono considerati una delle migliori squadre in Europa ma l’Inter proverà a vendere cara la pelle. In mezzo al campo sarà una bella sfida con Marcelo Brozovic che guiderà la squadra. Il croato è stato per 3 volte su 6 partite del girone il migliore in campo. Cosa significa questo? Che quando Brozovic calca i campi di Champions League ha molta più libertà di movimento e di gioco. E questo perché le squadre evitano di pressarlo e di asfissiarlo, come invece succede in Italia. Il Liverpool farà come hanno fatto le altre formazioni? Oppure lo andrà a prendere alto ingabbiandolo? Se l’Inter può sfruttare Brozovic, gioca bene. Chissà se Klopp questo lo pensa e ci metterà qualcuno a uomo.