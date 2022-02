Inter-Liverpool, la certezza e ballottaggio a sorpresa in casa nerazzurra

Si avvicina sempre di più l’importante sfida Inter-Liverpool, partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da SportMediaset, la certezza di Simone Inzaghi in vista di Inter-Liverpool, andata di finale degli ottavi di finale di Champions League, è Edin Dzeko. Se il compagno di squadra che completerà l’attacco sarà Alexis Sanchez (come sembra) o Lautaro Martinez, forse si intuirà dalla conferenza stampa dell’allenatore nerazzurro. A centrocampo il sostituto dello squalificato Nicolò Barella sarà Arturo Vidal. L’altro ballottaggio invece (a sorpresa) potrebbe essere tra Stefan de Vrij e Danilo D’Ambrosio dando per scontato titolare Alessandro Bastoni, anche se la certezza si avrà solo dall’allenamento di oggi, ma tutto porta verso questa direzione. È possibile che Milan Skriniar possa spostarsi al centro della retroguardia, lasciando a destra D’Ambrosio.

Fonte: SportMediaset.it