Inter-Lazio, Inzaghi verso il ‘tutti convocati’: indicazioni a -2 dal match

Inter-Lazio si avvicina, mancano esattamente due giorni. Buone notizie per Simone Inzaghi, per l’ultima gara dell’anno in casa.

A DISPOSIZIONE − Antivigilia di Inter-Lazio, penultima giornata di campionato. I nerazzurri giocheranno domenica alle 18 la loro ultima partita tra le mura amiche di San Siro. Un match dunque speciale, per i campioni d’Italia che faranno la loro passerella con tanto di scudetto in spalla da mostrare al pubblico del Meazza. Per l’occasione Simone Inzaghi avrà tutti a disposizione. Infatti, anche Francesco Acerbi ha chance di essere convocato e dunque potrebbe rivedersi anche in campo. Il difensore è out praticamente dal derby di Milano col Milan, che ha consegnato la matematica dello scudetto. In quel caso, suo il gol del momentaneo 1-0 nerazzurro. Probabilmente non inizierà dall’inizio.

Inter-Lazio, per l’ultima a San Siro gruppo al completo

GRUPPO AL COMPLETO − Si va verso la convocazione dell’intero gruppo a due giorni dalla partita tra Inter e Lazio. I nerazzurri riceveranno il trofeo dello scudetto al termine della partita. Match che sarà onorato al pari delle partite contro Torino, Sassuolo e Frosinone. A Reggio Emilia, le polemiche sterili dopo la sconfitta sono state puntualmente silenziate dalla pioggia di gol di venerdì sera al Benito Stirpe. L’Inter si è allenata oggi ad Appiano Gentile, dopo aver ricevuto in mattinata l’Ambrogino d’Oro, riconoscimento che la città di Milano assegna ogni anno a quel soggetto o quai soggetti che si sono distinti durante l’anno dando appeal e visibilità positive all’intero capoluogo lombardo.