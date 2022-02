Vidal al posto di Barella in Inter-Liverpool: i motivi della scelta – CdS

Il Corriere dello Sport in edicola oggi non ha dubbi: sarà Vidal a sostituire lo squalificato Barella domani sera in Inter-Liverpool. In un articolo a firma Andrea Ramazzotti si spiega perché la scelta di Inzaghi è per il cileno.

DECISIONE PRESA – La squalifica di due turni rimediata da Nicolò Barella, per l’espulsione contro il Real Madrid, apre un buco nel centrocampo dell’Inter per la doppia sfida contro il Liverpool. Per domani sera, nella gara d’andata degli ottavi di Champions League, la scelta per la sostituzione è già fatta: Arturo Vidal. Il Corriere dello Sport non individua più ballottaggi, col cileno assieme a Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu più Denzel Dumfries e Ivan Perisic sulle fasce. Perché Vidal? Perché è il giocatore dell’intera rosa dell’Inter con più presenze in Champions League, ottantuno, e sa come affrontare un ottavo di finale, che i nerazzurri tornano a giocare dopo undici anni e con una rosa non troppo esperta a questo livello. Il cileno, invece, l’ha disputato sette volte in carriera: due a testa con Barcellona e Juventus, tre con il Bayern Monaco. Da Vidal, quindi, Simone Inzaghi attende quella dose in più di esperienza per sopperire alla squalifica di Barella.

Fonte: Il Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

