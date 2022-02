Inter-Liverpool, a centrocampo tutte le responsabilità su Calhanoglu

Inter-Liverpool accende i riflettori su Hakan Calhanoglu. Il turco complice la squalifica di Barella sarà il principale responsabile del collegamento tra centrocampo e attacco.

PROTAGONISTA ATTESO – Inter-Liverpool sarà il big match più big della stagione. Questione di livello dell’avversario, sia dal punto di vista tecnico, che fisico, che di risultati recenti, e di palcoscenico. Gli ottavi di Champions, una gara a eliminazione. Gli uomini di Inzaghi dovranno sfruttare tutte le loro abilità. Coi riflettori su un giocatore in particolare: Hakan Calhanoglu.

UOMO DI QUALITÀ – Il turco secondo i rating di Whoscored è il miglior giocatore dell’Inter in stagione. Il quinto in tutta la Serie A. Primo negli assist, in nerazzurro e in campionato, secondo assoluto in A per passaggi chiave, primo della squadra per occasioni da gol. Calhanoglu insomma è un elemento di qualità, fondamentale per il gioco offensivo. E spesso decisivo, anche grazie ai calci piazzati. Ma fino ad ora la Champions League non è stato il suo palcoscenico. Anzi.

ASSENTE IN CHAMPIONS – Inzaghi ha dato grossa fiducia al suo numero 20 praticamente dal primo giorno. Confermandolo in campo anche nel periodo meno brillante, quando i dubbi serpeggiavano. Con una eccezione: la Champions League. Nello snodo fondamentale del girone contro lo Sheriff lui non c’è stato. Inzaghi ha messo in campo l’esperienza di Vidal per gestire la marea in quel momento delicato. Calhanoglu, protagonista fondamentale in Serie A, non ha ancora avuto il suo momento nella massima competizione europea. Non bastasse questo stimolo, il destino ha aggiunto il carico.

TUTTO SU DI LUI – La squalifica di Barella mette definitivamente i riflettori sul turco. Senza il numero 23 alla mediana nerazzurra mancherà spinta, elettricità. Un’alternativa offensiva, un collegamento tra centrocampo e attacco. Tutti compiti che finiscono sulle spalle proprio di Calhanoglu. Uomo di qualità, regia, raccordo già di suo. E quindi stasera, contro il Liverpool, nella gara più difficile dell’anno, riferimento assoluto del centrocampo.