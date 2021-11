Bastoni, Calhanoglu e Perisic, l’Inter ha trovato il suo nuovo triangolo

L’Inter di Inzaghi sta scoprendo un nuovo riferimento tecnico. Si tratta del triangolo sulla sinistra formato da Bastoni, Calhanoglu e Perisic.

IL TRIANGOLO SÌ – L’Inter di Inzaghi sta iniziando ad assumere una sua fisionomia specifica. Il lavoro del tecnico è ancora all’inizio e su certe cose non ha ancora potuto lavorare appieno. Ma nelle ultime gara è emersa una specificità molto evidente. Vale a dire un nuovo triangolo di gioco della squadra. Quello formato da Bastoni, Calhanoglu e Perisic.

DA DESTRA A SINISTRA – Anche l’Inter di Conte aveva un triangolo di riferimento. Su cui spesso si appoggiava tutto il gioco offensivo. Era a destra, composto da Hakimi, Barella e Lukaku. I tre scambiavano, combinavano, giocavano insieme, avevano una rete di movimenti tra di loro. Tendevano a dominare il pallone. In estate dei tre è rimasto solo Barella. E adesso con Inzaghi il nuovo triangolo di riferimento è sulla sinistra.

NUOVE CONNESSIONI – Il tassello decisivo per lo sviluppo di questo triangolo è Calhanoglu. Il turco nell’ultimo mese è cambiato, ha sviluppato il suo gioco abbracciando del tutto la posizione di centrocampista. Questo ha permesso di unire gli altri due vertici, Bastoni e Perisic. A livello pratico, aggiungendo linee di passaggio. I due non sono più fattori isolati in fascia. È sbocciata una nuova connessione. I tre sanno scambiare, alternare le posizioni, allargarsi ed abbassarsi a seconda delle necessità. A tutte le altezze del campo. Sanno partire dal basso come arrivare in alto. Un nuovo fulcro del gioco dell’Inter è nato. E promette di orientare tutto il gioco della squadra.