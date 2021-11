Barella e Brozovic, Inzaghi pensa al turnover: da capire Venezia o Spezia – TS

Barella e Brozovic ad oggi hanno giocato venticinque gare su venticinque, tra Inter e rispettive nazionali. Secondo TuttoSport, tra Venezia e Spezia ci sarà almeno un turno di riposo per entrambi.

MERITATO RIPOSO – Inzaghi pensa al turnover in vista della sfida di domani in casa del Venezia, calcio d’inizio alle 20:45. Sanchez verrà valutato oggi e spinge per essere già tra i convocati. Il tecnico darà almeno un turno di riposo a Barella e Brozovic, da capire in qualche partita tra Venezia e Spezia. Vidal, Vecino, Gagliardini e Sensi stanno tutti bene e dovrebbero avere le loro chance, così come D’Ambrosio, Dimarco e Dumfries.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini