L’Inter in Champions League è la squadra che ha concluso più in porta

Inter da record in Champions League: nessuno come loro ha tirato di più in porta. Inzaghi, però, dovrà lavorare più sulla mira dei giocatori, come nel caso di Lautaro Martinez.

INTER CONVINCENTE – L’efficacia del gioco di Inzaghi è certificata da un dato: in Champions League l’Inter è la squadra che ha concluso più volte nella porta avversaria con ben 102 tiri totali. Meglio del Real Madrid (95), Bayern Monaco e Manchester City (fermi a 93). Ora Inzaghi dovrà lavorare piuttosto sulla mira dei giocatori. Lautaro Martinez, per esempio, ad oggi in Europa ha concluso in porta ben ventitré volte (solo Benzema ha tirato più volte), ma senza mai trovare la via del gol. Certezza anche per quanto riguarda la difesa: solo il Chelsea ha subito due gol in meno nella fase a gironi (ma con una giornata ancora da giocare).