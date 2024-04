Riva (Ass. Sport Milano): «San Siro? Attesa WeBuild! Un obiettivo»

A parlare dello stadio San Siro l’assessora allo sport di Milano Martina Riva. Le sue parole in merito al progetto WeBuild per ristrutturarlo con Inter e Milan in attesa.

ATTESA − Oltre a Fontana, pure l’assessora allo Sport di Milano Martina Riva si esprime così in un evento del Foglio Sportivo: «Stiamo aspettando WeBuild, anche se saranno le due squadre (Inter e Milan, ndr) a decidere il futuro dello stadio. Sarebbe un investimento incredibile. Sono sicuro che San Siro farà la storia della nostra città e che possa ospitare finali di Champions League ed Europei di calcio. Non dimentichiamoci che deve diventare più accessibile, più inclusivo badando più il futuro altrimenti il calcio sarà solo storia e non un sogno».