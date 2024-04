Fontana: «Noi milanisti sportivi verso l’Inter. Stadio? Tifo per un’idea»

Il presidente della regione Lombardia e tifoso del Milan, Fontana, si è espresso sul derby che ha visto trionfare l’Inter parlando sia della civiltà di Milano. Poi qualche parola sul tema stadio nuovo.

STADIO E CIVILTÀ − Il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, si è espresso sul tema stadio e sul derby di Milano: «Non sono favorevole a nessuno dei progetti, io sono dell’idea che si faccia uno stadio nuovo per il Milan e per l’Inter e per la città di Milano. Questa è una cosa fondamentale, io non voglio fare il tifo né per una soluzione né per un’altra. Derby civile? Milano è abbastanza nota per essere una città rispettosa delle regole e dei limiti della sportività che sono alla base dello sport. Noi milanisti abbiamo accettato e riconosciuto il merito di chi è stato più bravo di noi».