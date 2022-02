Inter, come ha reagito la stampa inglese dopo la vittoria del Liverpool?

L’Inter ha perso 2-0 contro il Liverpool offrendo però un’ottima prova per 75 minuti e, di fatto, giocando alla pari con i campioni d’Inghilterra. Una visione che anche la stampa inglese ha avuto. Un match equilibrato ma che il Liverpool ha saputo vincere con i cambi e la maggior qualità.

VISIONE – L’Inter come detto ha perso 2-0 contro il Liverpool l’andata degli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno offerto comunque un’ottima prova giocando, di fatti, alla pari dei Reds per lunga parte del match. Due colpi però del Liverpool hanno consegnato il primo round a Klopp. Il Sun, tabloid inglese, analizza così la sconfitta dell’Inter sottolineando come l’Inter abbia dominato. «Contro i campioni di Serie A, il Liverpool ha offerto una prestazione classica che, nello stile, è stata più italiana degli avversari. Il Manchester City è stato sensazionale nella vittoria per 5-0 in casa dello Sporting Lisbona, ma questa vittoria qui in una notte fredda e nebbiosa a San Siro è stata altrettanto impressionante. Il Liverpool si è difeso con decisione, ha contenuto l’attacco dell’Inter, Klopp ha effettuato i cambi giusti al momento giusto e poi nel giro del settimo minuto ha segnato una doppietta. Bobby Firmino ha segnato con un colpo di testa brillante e con l’Inter che sembrava stordita, Salah ha segnato il 2-0. La gara di ritorno ad Anfield l’8 marzo non è del tutto finita. Ma è impensabile che il Liverpool, che sembra così forte in questo momento, rovini tutto». Come conclude il Sun? Che all’Inter è mancata qualità davanti e che il Liverpool, se continua a giocare così, può seriamente arrivare in finale e vincere. Tutto qua.