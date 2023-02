Handanovic dal 1′ in Inter-Udinese: mossa singolare di Inzaghi! Un motivo

Handanovic va verso una clamorosa presenza dal 1′ in Inter-Udinese dopo un’assenza di quattro mesi: l’ultima presenza risale infatti a Inter-Roma di ottobre. Una mossa che sicuramente coglie di sorpresa tutti ma che Inzaghi ritiene opportuna in vista degli ottavi di Champions League contro il Porto (vedi ultimissime)

MOSSA INSAPETTATA – Samir Handanovic va verso una clamorosa e difficilmente preventivabile presenza dal 1′ in Inter-Udinese, sfida in programma alle ore 20.45 a San Siro e valevole per la ventitreesima giornata di Serie A. Il turnover era nell’aria dato che gli impegni sono molti e mercoledì arriva il Porto in Champions League, ma un avvicendamento in porta è quantomeno singolare. Simone Inzaghi evidentemente ritiene sia opportuno far riposare anche André Onana che non risulta avere alcun tipo di acciacco o problema.

Handanovic ritorna in campo dal 1′ insieme a Brozovic: tre titolari riposano

Handanovic non è l’unico a rientrare dal 1′: ci sarà anche Marcelo Brozovic che concederà un po’ di riposo ad Hakan Calhanoglu. Oltre al turco, partono dalla panchina altri due big ovvero Milan Skriniar e Lautaro Martinez. Al posto dello slovacco Inzaghi intende optare per un arretramento di Matteo Darmian mentre sulla corsia destra agirà Denzel Dumfries. In attacco nuova chance per Romelu Lukaku, al suo fianco Edin Dzeko.

INTER probabile formazione (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Dzeko.