De Grandis: «Inter-Porto? L’unico dubbio è Brozovic! Da capire una cosa»

De Grandis si proietta verso Inter-Porto di Champions League e le possibili mosse di Inzaghi. Per il giornalista il vero dubbio è Marcelo Brozovic

UN DUBBIO − Stefano De Grandis analizza la possibile formazione anti Porto: «L’Inter col Porto? Do per scontato che Onana sia il titolare, mentre in attacco la coppia che dà più garanzie è quella formata da Dzeko con Lautaro Martinez. L’unico dubbio è Brozovic. Calhanoglu è sicuro che giocherà col Porto, da capire se ci sarà Mkhitaryan o nuovamente Brozovic. A destra Darmian farà tutta fascia con il ritorno di Skriniar braccetto di destra».