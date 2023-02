Soriano: «Da domani ci concentreremo sull’Inter! Noi non molliamo mai»

Il Bologna ha vinto 1-2 sul campo della Sampdoria con i gol di Soriano e Orsolini. Ai microfoni del club, ha parlato proprio il centrocampista italo-tedesco, il quale si è già proiettato verso l’Inter

CONCENTRATI − Roberto Soriano ha già la testa all’Inter. Le sue parole: «Ora siamo al settimo posto ma dobbiamo continuare a lavorare e dare il massimo. Io penso gara per gara e da domani ci concentreremo sull’Inter. Sono contento per i tifosi che ci sono sempre vicini, sono la nostra forza, giochiamo per loro e siamo contenti di regalargli giornate come quella di oggi. Di questo Bologna mi piace il gruppo: non molliamo mai e ci aiutiamo quando c’è da soffrire».