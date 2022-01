Grazie Inter per la gestione mediatica di Bologna-Inter e buona Epifania a tutti

Bologna-Inter come previsto non si è giocata (vedi aggiornamento) ma l’occasione è stata utile per ribadire alcuni piccoli concetti, anche di gestione mediatica. Oltre che aziendale. Non sarà un’Epifania di calcio per i tifosi interisti ma vale la pena essere orgogliosi del proprio Club

BUONA EPIFANIA – Grazie Inter per la gestione mediatica di Bologna-Inter. Nello specifico, per:

– aver evitato l’imbarazzante pubblicazione della formazione ufficiale di Simone Inzaghi sui canali social e sul sito ufficiale. Pur essendo arrivata come da regolamento attraverso la Lega Serie A (vedi “formazioni ufficiali”, ndr), onde evitare il paradossale 3-0 a tavolino a favore del Bologna di Sinisa Mihajlovic.

– E aver fermato in tempo la copertura mediatica “tradizionale” dell’evento partita (fantasma). Rinunciando ai contenuti di Inter Media House, comunque professionalmente pronta sia da Bologna sia da Milano come da giornata lavorativa-tipo.

– Aver lasciato, nel pre-partita, la parola alla massima fonte interna di qualsiasi argomento di gestione dell’azienda sportiva, l’Amministratore Delegato Sport, Beppe Marotta (vedi dichiarazioni). Che faccia scuola a tutto il sistema in vista delle prossime decisioni, ponderate.

– E aver preservato la credibilità e lo stile Inter, in un periodo storico, quello caratterizzato dal COVID-19, in cui c’è ben poco su cui scherzare o comunque trattare con leggerezza. Per altre società italiane, in passato, non è stato così e quindi non era scontato.

– Aver salvato il salvabile e la faccia, mentre c’è chi non perde l’occasione di fare schifo sfruttando le futili e inutili polemiche calcistiche per trattare argomenti delicati come l’emergenza sanitaria da Coronavirus, e viceversa. Basta poco per distinguersi. E non è poco.

Oggi è andata così. Buona Epifania a tutti i tifosi nerazzurri. Anche senza Bologna-Inter.

– La Redazione di Inter-News.it –