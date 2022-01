Bologna-Inter è ufficialmente finita! Ora si attende il Giudice Sportivo

Bologna-Inter, come da regolamento, è finita. Non è mai rotolato il pallone in campo al Dall’Ara, se non per il riscaldamento, ma in ogni caso adesso la partita è non disputata.

NIENTE PARTITA – Bologna-Inter è da intendersi non disputata per mancata presentazione della squadra ospite. Come da regolamento l’arbitro Giovanni Ayroldi ha aspettato i quarantacinque minuti per attendere i felsinei, da ieri bloccati dalle autorità sanitarie. La partita è “finita”, anche se di fatto non è mai iniziata. L’Inter può tornare a Milano e riprendere gli allenamenti in vista della Lazio (domenica ore 20.45). Adesso tocca al Giudice Sportivo scegliere cosa fare, ma lo 0-3 a tavolino è da escludere: sarà rinvio (vedi articolo).