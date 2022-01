Bologna-Inter non si gioca ma nerazzurri attesi a controllo antidoping – Sky

Bologna-Inter non si giocherà. I nerazzurri, alla fine del primo tempo, nonostante il match non si sia giocato, sono attesi dal controllo antidoping

CONTROLLO – Bologna-Inter non si è disputata. I nerazzurri si sono schierati regolarmente in campo ma la squadra di Mihajlovic, fermata dall’ASL territoriale, non si è presentata. In attesa di capire se e quando la gara verrà recuperata, secondo quanto riferito da Sky Sport, i nerazzurri, nonostante il match non sia stato disputato, al termine del “primo tempo” si sottoporranno ad un controllo antidoping.