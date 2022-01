Bologna-Inter, alle 12.30 via pro forma ma intanto spunta data del recupero

Bologna-Inter non si giocherà alle ore 12.30, quando però l’arbitro Ayroldi fischierà l’inizio in maniera pro forma. Si dovrà aspettare quarantacinque minuti, poi sarà decretata come non disputata per mancata presentazione dei rossoblù. Spunta la prima data del recupero.

NON SI GIOCA – Bologna-Inter prenderà il via alle ore 12.30 solo formalmente. In realtà c’è solo una squadra, quindi questo non avverrà coi rossoblù bloccati dalle autorità sanitarie. Niente 0-3 a tavolino, si va verso il rinvio a data da destinarsi. DAZN indica come possibile data utile mercoledì 23 febbraio, ossia in mezzo alle gare con Sassuolo e Genoa. È lo slot di Champions League dove giocherà la Juventus. Nel frattempo è finito il riscaldamento dell’Inter, con la squadra rientrata negli spogliatoi “in attesa” delle 13.15.