Insigne, ultimo disperato tentativo dell’Inter: il capitano del Napoli prende posizione – SM

Insigne ha deciso di lasciare Napoli, a malincuore. Come riportato da Sport Mediaset, l’Inter fino all’ultimo non molla la presa sul capitano azzurro ma ormai il futuro è definito

MOSSA DISPERATA – Nonostante la trattativa con il Toronto (vedi articolo) sia praticamente chiusa e definita, l’Inter tenta il colpo di coda per portare Lorenzo Insigne a Milano. O almeno questo è quanto racconta Sport Mediaset, che svela un retroscena. Nella giornata di ieri – mercoledì 5 gennaio – l’Inter ha effettuato un sondaggio esplorativo per capire com’è realmente la situazione. Una mossa non andata a buon fine, visto che Insigne ha deciso di non giocare in Italia con altre squadre che non siano il suo Napoli. Il futuro dell’attuale capitano del Napoli non sarà né l’Inter né l’Italia: lo aspetta il Toronto, in Canada. Il grande colpo a parametro zero per l’Inter, a questo punto, dovrà essere un altro…