Bologna-Inter, le formazioni ufficiali: Mihajlovic e Inzaghi le consegnano lo stesso

Bologna-Inter è in calendario alle ore 12:30 presso lo Stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna, anche se non si giocherà causa COVID-19. Mihajlovic e Inzaghi, come da regolamento, hanno appena comunicato le formazioni ufficiali della partita della 20ª giornata del Campionato Italiano di Serie A, la prima del girone di ritorno. Di seguito le formazioni ufficiali di Bologna-Inter in Serie A

BOLOGNA: 28 Skorupski; 4 Bonifazi, 5 Soumaoro, 6 Theate; 29 De Silvestri, 17 Medel*, 32 Svanberg, 35 Dijks; 21 Soriano (C), 10 Sansone; 9 Arnautovic.

A disposizione: 22 Bardi; 2 Binks, 7 Orsolini, 11 Skov Olsen, 19 Santander*, 20 van Hooijdonk*, 55 E. Vignato*, 66 Amey, 77 Annan, 82 Urbanski.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic

* positivi al COVID-19 (vedi articolo)

Bologna-Inter, formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Vidal, 14 Perisic; 7 A. Sanchez, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 40 Rovida, 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 A. Ranocchia, 19 J. Correa, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 41 Curatolo.

Allenatore: Simone Inzaghi