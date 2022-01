Bologna-Inter: le probabili formazioni (virtuali?) della 20ª giornata di Serie A

Bologna-Inter è la prima partita nerazzurra dell’anno solare 2022 ma le probabili formazioni stavolta sono una forzatura. Nella giornata di ieri sono stati diramati i convocati da Mihajlovic (vedi lista Bologna) e Inzaghi (vedi lista Inter). Le due squadre oggi a partire dalle ore 12:30 dovrebbero affrontarsi presso lo Stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna per la partita della 20ª giornata del Campionato Italiano di Serie A, la prima del girone di ritorno. Ma la partita non si giocherà causa COVID-19, sebbene l’Inter per regolamento debba presentare una formazione onde evitare di perdere 0-3 a tavolino (vedi articolo) ed è possibile che lo stesso faccia il Bologna. Ecco le probabili formazioni di Bologna-Inter in Serie A (come se si giocasse, ndr)

BOLOGNA (3-4-2-1): 28 Skorupski; 4 Bonifazi, 5 Soumaoro, 6 Theate; 29 De Silvestri, 21 Soriano (C), 32 Svanberg, 35 Dijks; 7 Orsolini, 10 Sansone; 9 Arnautovic.

A disposizione: 22 Bardi, 23 Bagnolini; 2 Binks, 11 Skov Olsen, 24 Bartha, 33 Pyythia, 39 Motolese, 66 Amey, 74 Cangiano, 77 Annan, 82 Urbanski, 91 Falcinelli.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic

Diffidati: Soumaoro e Svanberg (+ Hickey e Medel).

Squalificati: –

Indisponibili: Breza; 15 Mbaye, 16 Kingsley, 30 Schouten, 98 Valencia, 99 Barrow.

Inutilizzabili causa positività al COVID-19: 12 Molla; 3 Hickey, 8 Dominguez, 14 Viola, 17 Medel, 19 Santanader, 20 van Hooijdonk, 55 E. Vignato.

Ultime notizie: Prima dello stop della AUSL di Bologna, Mihajlovic aveva praticamente scelto il suo undici titolare “obbligato” a eccezione dell’esterno destro, tra il favorito De Silvestri e il jolly Skov Olsen.

Bologna-Inter, probabili formazioni: le ultime sulle scelte “virtuali” di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Vidal, 32 F. Dimarco; 7 A. Sanchez, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 97 A. Radu, 40 Rovida; 5 Gagliardini, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 A. Ranocchia, 14 Perisic, 19 J. Correa, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 41 Curatolo.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidato: Lautaro Martinez.

Squalificato: 20 Calhanoglu.

Indisponibili: Brazao.

Inutilizzabili causa positività al COVID-19: 21 Cordaz; 9 Dzeko, 48 Satriano.

Ultime notizie: Inzaghi aveva ancora qualche dubbio in ogni reparto, con Vidal favorito su Gagliardini in sostituzione di Calhanoglu e Sanchez al posto di Dzeko in attacco. Curioso sapere se Dimarco avrebbe giocato dal 1′ a centrocampo al posto di Perisic o in difesa (fuori Bastoni?) per ovviare all’assenza del turco sui calci piazzati. L’Inter renderà nota la sua formazione “virtuale” oggi?

Ulteriori aggiornamenti, non tanto sulle probabili formazioni di Bologna-Inter ma sulla situazione rinvii causa COVID-19 in Serie A, verranno date nelle prossime ore. Segui Inter-News.it su tutti i canali – sito, app e social (vedi tutti i collegamenti) – per restare sempre aggiornato.