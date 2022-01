Bologna-Inter: i convocati di Mihajlovic per la sfida del Dall’Ara

L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic per Bologna-Inter di domani alle 12.30, valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A. Il tecnico serbo (Clicca QUI per conferenza stampa) ha convocato 23 giocatori per la sfida di domani al Renato Dall’Ara.

I CONVOCATI

Portieri: Bagnolini, Bardi, Skorupski.

Difensori: Amey (66), Annan (77), Binks, Bonifazi, De Silvestri, Dijks, Motolese (39), Soumaoro, Theate.

Centrocampisti: Bartha (24), Pyyhtia (33), Soriano, Svanberg, Urbanski (82).

Attaccanti: Arnautovic, Cangiano, Falcinelli (91), Orsolini, Sansone, Skov Olsen.

fonte: bolognafc.it