Bologna-Inter non si giocherà, ecco la ricostruzione della giornata rossoblù – CdS

Bologna-Inter non si giocherà regolarmente. I nerazzurri si presenteranno regolarmente allo stadio Dall’Ara. Ecco la ricostruzione della giornata rossoblù secondo il Corriere dello Sport.

LA RICOSTRUZIONE – Che la gara contro l’Inter sarebbe saltata il Bologna ha cominciato a capirlo verso le ore 18 dopo una lunga giornata di contatti con l’Azienda Usl di Bologna. Dopo le 21, mentre l’Inter era già arrivata in albergo, la conferma: secondo le disposizioni dell’Ausl non si giocherà nemmeno la gara di domenica a Cagliari, con il club rossoblù che ha già chiesto alla Lega anche il rinvio delle due partite. Fin dal primo mattino i medici sociali e l’amministratore delegato Claudio Fenucci hanno tenuto aggiornate le autorità sanitarie locali: nella notte tra martedì e mercoledì i dirigenti del club avevano avuto la notizia della positività anche del tampone di Gary Medel, che nelle ultime due sedute di allenamento, prima della rifinitura di ieri, aveva lavorato regolarmente con la squadra. Era l’ottavo rossoblù contagiato dal virus. Prima, durante le festività tra fine dicembre e inizio anno, era toccato a Dominguez, Molla, Viola, Hickey, e ancora, nelle ultime ore, a Van Hooijdonk, a Vignato, già però assente perché febbricitante da qualche giorno, e Santander che era rimasto in quarantena in Paraguay, dove è tutt’ora bloccato, dopo uno stretto contatto con una persona positiva.

Fonte: Corriere dello Sport – Dario Cervellati