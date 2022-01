Bologna-Inter oggi non si giocherà: alle 12.30 45′ di partita ‘fantasma’

Bologna-Inter oggi non avrà luogo. Tuttavia alle 12.30, come da calendario, i nerazzurri dovranno farsi trovare pronti al Dall’Ara nonostante non si trovino davanti la squadra avversaria.

NIENTE PARTITA – Bologna-Inter da ieri sera non è più in calendario. Il Bologna è stato fermato dall’AUSL, dopo gli otto positivi al COVID-19. L’Inter è arrivata nel tardo pomeriggio, prima ancora della decisione di bloccare i rossoblù, e oggi sarà al Dall’Ara. Stadio deserto, visto che non apriranno nemmeno i cancelli, ma ci sarà l’arbitro Giovanni Ayroldi. Una volta fatto l’appello andranno in scena – di fatto – quarantacinque minuti di partita “fantasma”. Ossia quelli, dalle 12.30 alle 13.15, in cui bisognerà attendere (ovviamente invano) l’arrivo dei felsinei. Solo dopo i quarantacinque minuti canonici il direttore di gara decreterà “chiuso” l’incontro, per mancata presentazione di una delle due squadre. Sarà poi la Giustizia Sportiva a decidere cosa fare, visto che la Lega Serie A ieri non ha preso posizione (vedi articolo), ma è scontato il rinvio a data da destinarsi. Stessa sorte capiterà per Atalanta-Torino, Fiorentina-Udinese e Salernitana-Venezia di oggi (vedi calendario).