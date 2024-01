Frattesi logora la difesa della Fiorentina. Un dato impressionante

Davide Frattesi è stato grande protagonista nella partita tra Fiorentina e Inter. Non ha segnato, ma è stato presente in maniera silenziosa nella vittoria nerazzurra.

PRESENZA SILENZIOSA – Davide Frattesi ha fatto una partita di incredibile dispendio energetico contro la Fiorentina. Tornato titolare in campionato dopo quattro mesi dall’ultima volta con l’Empoli il giocatore si è fatto vedere ed ha disputato un ottimo match. Le sue caratteristiche migliori sono uscite fuori grazie alla difesa alta della squadra di Vincenzo Italiano, completamente logorata dagli scatti continui in verticale del centrocampista avversario. Frattesi ha giocato 97 minuti, corso per 11 km ma soprattutto chiuso con 32 scatti. Il dato è incredibile se si pensa al fatto che il giocatore sia partito da mezzala del reparto scelto da Simone Inzaghi. In realtà, dopo pochissimi minuti, era già chiaro che l’ex Sassuolo avrebbe occupato anche la fascia destra della metà campo offensiva dell’Inter, dove molte volte Matteo Darmian faticava ad arrivare. Il fatto che non abbia segnato nasconde la grandissima prestazione fornita dal numero 16, che tra l’altro ha sfiorato la rete con un piattone destro parato nel primo tempo da Pietro Terracciano. Il difetto nei passaggi sta infine venendo meno, 25 totali di cui 2 chiave: l’ultimo per Lautaro Martinez che stanchissimo ha sprecato nella ripresa.