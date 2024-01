Sommer cruciale in impostazione: primo in un dato di Fiorentina-Inter

Non solo il rigore parato e l’intervento prodigioso nel primo tempo su Giacomo Bonaventura: Yann Sommer in Fiorentina-Inter si rivela fondamentale anche in impostazione, come sottolinea un dato in cui primeggia.

PORTIERE TOTALE – Simone Inzaghi ci ha abituato in queste tre stagioni a un modo di giocare impostato con la partenza direttamente dal portiere. Non fa eccezione Yann Sommer, cruciale per iniziare la manovra offensiva nerazzurra. Lo dimostra anche un dato di Fiorentina-Inter. Il portiere svizzero – come da report ufficiale della Lega Serie A – è infatti il giocatore con più giocatori superati da un passaggio verticale andato a buon fine: 4.77. Per fare un confronto, Terracciano – il portiere avversario – è quarto con 3.79, dietro a Ikoné e Carlos Augusto. Insomma, Yann Sommer non soltanto ci sa fare tra i pali – come dimostrano le parate decisive in Fiorentina-Inter, ma anche con i piedi. Un fattore fondamentale per il gioco di Inzaghi.