Nota tattica di Fiorentina-Inter: Frattesi riempie il vuoto sull’esterno

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Fiorentina-Inter parliamo della prestazione di Frattesi.



FINALMENTE TITOLARE – Frattesi dopo tanta attesa è tornato a giocare titolare in Serie A. E la sua prestazione ha mostrato una netta crescita. In una partita in cui tutta l’Inter in generale ha avuto chiare difficoltà a mettere in mostra il suo solito gioco, il numero 16 ha fatto sentire il suo peso in mezzo al campo. Dovendosi anche sdoppiare.

COPRIRE LA FASCIA – Inzaghi ha sfruttato Frattesi per coprire gli spazi in fase offensiva. L’assenza di Denzel Dumfries infatti priva l’Inter di profondità sulla fascia destra. E il tecnico ha pensato di sfruttare l’ex Sassuolo come già fatto qualche tempo fa in Champions League. Vediamo la sua heatmap presa da WhoScored:

Evidente come il numero 16 da metà campo in su si sia trovato spesso a giocare largo. Coprendo la fascia, fino in fondo. E anche in pressing la sua posizione era praticamente da terza punta, allargato sulla destra. Le posizioni medie della squadra prese da Sofascore mostrano bene la sua proiezione offensiva:

Nonostante questo però Frattesi è riuscito a far sentire anche la sua presenza a centrocampo. Cosa che gli era mancata in praticamente tutte le altre uscite dal primo minuto.

IMPATTO A CENTROCAMPO – L’ex Sassuolo in primo luogo è risultato terzo per km percorsi, con 11,816. Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da WhoScored:

In totale Frattesi ha messo insieme 42 tocchi, con 25 passaggi realizzati al 76%. 12 sono stati realizzati davanti, primo dell’Inter, e al suo attivo troviamo 2 passaggi chiave per i compagni. Oltre a questo anche una conclusione nello specchio. Difensivamente aggiunge 3 respinte, un contrasto e una spazzata. Un segnale di crescita, nel momento che serviva.