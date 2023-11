Frattesi col Salisburgo è il sostituto occulto di Dumfries

In Salisburgo-Inter Inzaghi ha sfruttato Frattesi in modo leggermente dal solito. Impiegando la sua verticalità sulla fascia destra, per sopperire all’assenza di Dumfries.

COPRIRE LA FASCIA – Col Salisburgo Inzaghi ha dovuto fare a meno di Dumfries. Una pedina fondamentale della sua manovra, con la sua fisicità unita alla capacità di attaccare la profondità. Così il tecnico si è inventato un modo per sopperire a questa mancanza. Sfruttando Frattesi per coprire, in parte, i compiti dell’olandese.

NUOVE ZONE – Frattesi è partito titolare, giocando nel suo consueto ruolo di interno destro. Ma poi i suoi movimenti hanno subito una variazione rispetto al solito copione. Guardiamo la sua heatmap presa da Whoscored:

L’ex Sassuolo come al solito ha sfruttato la sua proiezione offensiva, trovandosi spesso nella zona dell’area avversaria. Ma rispetto al solito si è allargato molto di più sulla destra. Attaccando la fascia fino alla linea di fondo. Trovandosi spesso davanti a Darmian, l’esterno di fascia della partita. Trovando anche quattro cross. Un’accorgimento specifco di Inzaghi, per dare peso alla manovra sull’esterno destro. Sopperendo così all’assenza di Dumfries.