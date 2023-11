Orsi: «Inter, adesso un fondamentale. Sommer? Guadagno da Onana!»

Orsi preferisce Sommer a Onana, dopo il cambio in estate molto criticato. L’ex portiere, all’indomani della qualificazione dell’Inter agli ottavi di Champions League, valuta a Radio Sportiva come saranno gli scenari futuri.

MOMENTO DECISIVO – Fernando Orsi celebra il traguardo di ieri: «L’Inter faceva una gran cosa anche qualificandosi con una giornata d’anticipo. Sta facendo bene sia in campionato sia in Champions League, d’altronde viene dalla finale dell’anno scorso. Adesso il campionato diventa fondamentale, perché sono due anni che non riesce a vincerlo. Simone Inzaghi? I numeri parlano per lui. Nelle coppe e nelle partite secche è uno che le prepara in maniera certosina. In campionato il primo anno poteva vincerlo ma è stato bravo il Milan, il secondo il Napoli l’ha sbaragliato e lui ha perso dodici partite. Quest’anno ha l’occasione giusta, con un organico che può giocare Champions League ad alti livelli. L’anno scorso con la finale ha salvato la stagione, quest’anno non ha alibi».

I SINGOLI – Orsi passa ai giocatori: «Questo è il terzo anno che gioca così, con giocatori adatti per fare i quinti. Così come Hakan Calhanoglu, che è stato una scoperta di Inzaghi: l’anno scorso c’era Marcelo Brozovic che sembrava insostituibile, invece ha fatto un centrocampo di qualità con Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan più Nicolò Barella o Davide Frattesi per dare qualità. Yann Sommer? Dico una cosa: se vediamo quello che sta facendo André Onana al Manchester United l’Inter ha preso un portiere meraviglioso. Sommer ha un background, delle caratteristiche importanti e secondo me ci ha guadagnato».