Inter, andamento dei prestiti: Satriano decisivo col PSG, Agoumé dal 1′

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Martin Satriano firma un assist decisivo per il Brest.

RIEPILOGO PRESTITI – Poche gioie per i giocatori di proprietà dell’Inter attualmente impiegati fuori da Appiano Gentile. La prestazione migliore è probabilmente quella di Martin Satriano, che prende parte a PSG-Brest dalla panchina. L’attaccante uruguaiano serve l’assist per il gol del 2-2 degli ospiti, che si rivela poi decisivo per il risultato finale. In campo sorrisi anche per Filip Stankovic, che con la Sampdoria esce vittorioso da Cittadella. In Serie A giubilo invece per Valentin Carboni, che torna a vincere col Monza dopo due sconfitte di fila. Lucien Agoumé trova invece la prima presenza da titolare a Siviglia, complice anche l’addio sempre più vicino di Ivan Rakitic. A proposito di cessioni, Ionut Radu rimane in panchina nel 5-0 del Bournemouth contro lo Swansea in FA Cup. Competizione fin qui territorio del portiere rumeno, che tuttavia è prossimo a un cambio di maglia.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

GAETANO ORISTANIO (A) – Cagliari-Torino 1-2: indisponibile per infortunio

VALENTIN CARBONI (C) – Monza-Sassuolo 1-0: titolare, sostituito al 57′

FILIP STANKOVIC (P) – Cittadella-Sampdoria 1-2: titolare, 90′ in campo

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Cittadella-Sampdoria 1-2: indisponibile per infortunio

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Pisa-Spezia 2-3: in panchina, subentra al 77′

EDDIE SALCEDO (A) – Feralpisalò-Lecco 5-1: in panchina, subentra al 69′

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Sudtirol-Cosenza 0-1: in panchina

FRANCO CARBONI (D) – Venezia-Ternana 1-0: titolare, sostituito al 72′

JAN ZUBEREK (A) – Venezia-Ternana 1-0: in panchina

GABRIEL BRAZAO (P) – Venezia-Ternana 1-0: in panchina

IONUT RADU (P) – Bournemouth-Swansea 5-0: in panchina

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Siviglia-Osasuna 1-1: titolare, sostituito al 59′, 1 ammonizione

JOAQUIN CORREA (A) – Marsiglia-Monaco 2-2: in panchina, subentra al 78′

MARTIN SATRIANO (A) – PSG-Brest 2-2: in panchina, subentra al 63′, 1 assist

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Cercle Brugge-Standard Liegi 1-1: titolare, sostituito al 74′

MATTIA ZANOTTI (D) – San Gallo-Lugano 1-4: titolare, 90′ in campo