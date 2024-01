Fiorentina-Inter, polmoni a centrocampo: Asllani instancabile

In Fiorentina-Inter il centrocampo si dimostra il vero e proprio polmone nerazzurro. Soprattutto per quanto riguarda l’instancabile Kristjan Asllani.

POLMONE – Tanta corsa a centrocampo per i nerazzurri in Fiorentina-Inter, con i tre titolari che riempiono tutte le posizioni del podio relativamente ai giocatori con il maggior numero di chilometri percorsi. A conquistare il primo posto in classifica è Kristjan Asllani (secondo i dati ufficiali della Lega Serie A), che ha collezionato 12,5 chilometri in partita. Alle sue spalle si piazzano Henrikh Mkhitaryan con appena 100 metri in meno, per un totale di 12,4 chilometri. Il terzo posto spetta a Davide Frattesi, con 11,8. Insomma, dati che dimostrano come Asllani e compagni a centrocampo abbiano avuto gamba e polmoni per tutta la partita, a dispetto delle voci che volevano un’Inter stanca dopo gli impegni in Supercoppa Italiana.