Esuberi Inter protagonisti: altri 4 via! E Inzaghi ufficializza i prossimi 4

Esuberi Inter in uscita da Appiano Gentile di settimana in settimana ormai. La rosa a disposizione di Inzaghi si alleggerisce numericamente con altre quattro partenze. E nel frattempo sono già stati resi noti i nomi dei prossimi quattro a dire addio (o solo arrivederci?)

ALTRE QUATTRO CESSIONI – La settimana caratterizzata dalla cessione ufficiale di André Onana al Manchester United in realtà è stata dedicata principalmente a un altro reparto. In casa Inter è l’attacco a godere della maggior parte dei movimenti… in uscita. Negli ultimi giorni l’Inter ha piazzato l’argentino Facundo Colidio (2000) al River Plate e lo svizzero Darian Males (2001) al BSC Young Boys, entrambi a titolo definitivo. Non solo, via anche l’italiano Gaetano Oristanio (2002) in direzione Cagliari ma solo in prestito. Le cessioni degli esuberi continuano tra gli ex Primavera, con il difensore Andrea Moretti (2002) in prestito alla Pro Patria e altre partenze minori. La lista degli esuberi dell’Inter continua a essere numerosa ma molto meno adesso. Il calciomercato in entrara è ferma all’annuncio dell’esperto Juan Cuadrado (1988) ma è palese che le principali operazioni devono ancora andare in porto. Cuadrado colma sola una di sei lacune nella rosa dell’Inter. Probabilmente la meno urgente. Prima di concentrarsi sui nuovi acquisti, però, bisogna alleggerire ulteriormente la rosa. Quindi, dopo Moretti, Oristanio, Males e Colidio, l’Inter si prepara a completare altre uscite minori per far quadare i conti. E i nomi sono già noti…

Esuberi Inter: Inzaghi conferma le scelte

PRIMI QUATTRO ESCLUSI – Le convocazioni di Simone Inzaghi per la tournée in Giappone ufficializzano la decisione sui portieri extra lista, ovvero il rumeno Andrei Radu (1997) e il brasilano Gabriel Brazao (2000). Stessa decisione sul centrocampista francese Lucien Agoumé (2002) e sull’attaccante italiano Eddie Salcedo (2001). Tutti esclusi e in procinto di lasciare l’Inter per l’ennesima (ultima?) volta. Nessun problema, invece, per il portiere serbo Filip Stankovic (2002), così come per il fratello Aleksandar Stankovic (2005), jolly tra difesa e centrocampo. Inzaghi per il momento si tiene stretto entrambi i fratelli Stankovic. Avventura giapponese anche per l’esterno austriaco Valentino Lazaro (1996) e per i centrocampisti italiani Stefano Sensi (1995) e Giovanni Fabbian (2003), che per il momento allungano la rosa, in attesa di ulteriori novità dal calciomercato. Stessa sorte per l’attaccante italiano Sebastiano Esposito (2002), che può continuare a giocarsi le sue carte da potenziale quarta-quinta punta in rosa. Per quest’ultimo “gruppo” non c’è fretta, il primo invece è già alla porta: Radu, Brazao, Agoumé e Salcedo hanno (ufficialmente ora) le valigie in mano. L’Inter taglia gli esuberi per Inzaghi, ma non ancora tutti.