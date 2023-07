Cuadrado primo sesto della nuova Inter di Inzaghi: la formazione attuale

Cuadrado probabilmente non è il colpo sognato dai tifosi dell’Inter ma Inzaghi è l’ultimo a lamentarsi del suo arrivo. Anzi, vista la situazione attuale, vale la pena guardare il bicchiere mezzo pieno in attesa di risolvere gli altri problemi in rosa. La formazione oggi parla da sé

PRIMO INNESTO – Il ruolo è quello di quinto a destra nel 3-5-2 di Simone Inzaghi, la posizione in lista è quello di primo su sei. L’arrivo di Juan Cuadrado ad Appiano Gentile colma la prima lacuna evidenziata da Inzaghi nella rosa nerazzurra. Il classe ’88 colombiano da questo momento in poi è il secondo quinto destro a disposizione. E dovrà giocarsi il posto con il primo, Denzel Dumfries, che non è esente da voci di mercato. Numeri a parte, Cuadrado prende il posto di Raoul Bellanova nella batteria di esterni a disposizione di Inzaghi, rendendo ufficialmente “esubero” Valentino Lazaro, che è da sempre in cerca di acquirenti. Cuadrado risolve un problema ma non gli altri cinque. Dà profondità alla rosa e un’alternativa di esperienza a destra.

Cuadrado aiuta Inzaghi ma non troppo

CINQUE LACUNE – Annunciato il “colpo” Cuadrado a parametro zero, l’Inter non può di certo fermarsi. Arriva la fase della spesa. Del mercato oneroso. La rosa dell’Inter è priva dei primi due portieri, del terzo destro titolare in difesa, del sesto mediano a centrocampo e soprattutto del centravanti titolare in attacco. Praticamente di tre titolari fondamentali in sostituzione di André Onana, Milan Skriniar e Romelu Lukaku, sempre in linea di massima. Anche rimpiazzare numericamente Samir Handanovic e Marcelo Brozovic è impegnativo ma non prioritario. Inzaghi senza portiere titolare non può nemmeno pensare di mettere in campo la sua nuova Inter. Invece per gli altri ruoli può improvvisare qualcosa in attesa della fine del calciomercato. Un’abitudine.

La nuova probabile formazione Inter oggi

FORMAZIONE ATTUALE – A una settimana dalla conferenza stampa di presentazione della nuova stagione, nella quale Inzaghi è stato chiarissimo, la situazione non è migliorata di molto. A parte Cuadrado, già unitosi al gruppo, l’Inter manca di cinque calciatori dal peso specifico piuttosto importante. Inzaghi non allena ancora una rosa completa e manca meno di un mese al debutto stagionale in Serie A (Inter-Monza il 19 agosto, ndr). Una situazione nel complesso “poco simpatica” (eufemismo morattiano, ndr). E non bisogna nasconderlo. In fondo l’attuale probabile formazione dell’Inter è oggettivamente impresentabile rispetto all’undici visto a Istanbul per la Finale di Champions League. Di seguito l’Inter di Inzaghi odierna a calciomercato sempre aperto.

INTER (3-5-2): 12 Di Gennaro; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.

A disposizione: 35 F. Stankovic, 97 A. Radu; 5 Sensi, 6 de Vrij, 7 Cuadrado, 8 Gosens, 11 J. Correa, 16 Frattesi, 19 Lazaro, 21 Asllani, 30 Sebastiano Esposito, 31 Bisseck, 34 Agoumé, 47 Fontanarosa.