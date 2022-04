Dybala e il suo Stadium tutto esaurito: ultima Juventus-Inter, la prima da ex

Dybala è probabilmente il protagonista più atteso di Juventus-Inter. La capienza dello Stadium di Torino torna al 100% proprio in occasione della partita più attesa della stagione. L’ultima da numero 10 bianconero per l’attaccante argentino, che in estate potrebbe lasciare l’Italia o restare… vestendosi di nerazzurro. Il calciomercato non scenderà in campo stasera, però

THE LAST DANCE – All’andata a Milano il gol sul discusso rigore appena prima dei minuti di recupero salva la sua squadra, strappando così un 1-1 immeritato e insperato. E in passato questa è sempre stata la sua partita. Anche a porte chiuse e stadio vuoto, nel 2020. E potrebbe esserlo anche a porte aperte e stadio pieno, nel 2022. Per l’ultima volta. L’attenzione su Paulo Dybala a Torino è massima. Tanto in casa Juventus quanto in casa Inter, che oggi se lo ritrova per l’ennesima volta da avversario. Il numero 10 bianconero non si presenta come il “nemico numero uno” ma alla fine è il più temuto. L’Allianz Stadium tutto esaurito saluterà per l’ultima volta il suo ex beniamino contro la rivale più odiata, calcisticamente parlando. Come reagirà Dybala davanti al suo ex pubblico? In un certo senso sarà la sua prima Juventus-Inter da ex annunciato. E anche la sua ultima nel suo Stadium.

La Joya argentina tra Juventus e Inter

OGGI E DOMANI – Dybala da ieri viene inserito in tutte le probabili formazioni della Juventus. Colpa – o meglio, merito – della conferenza stampa di Massimiliano Allegri (vedi dichiarazioni). Ma la frase «Dybala gioca» non significa nulla. Avrebbe avuto senso se dettagliata «Dybala gioca titolare». Ipotizzare che l’argentino giochi dal 1′ nel 3-5-2 (vedi probabile formazione) o nel 4-4-2 è una cosa. Nel 4-2-3-1, ad esempio, un’altra. Allegri chiederà davvero a Dybala di limitare Marcelo Brozovic in cabina di regia? O piuttosto lo lancerà nella ripresa per sbloccare/chiudere la partita? Conoscendo il potenziale di Dybala, c’è da temere soprattutto quest’ultima opzione. E se l’arma tattica di Allegri si chiama Federico Bernardeschi (vedi articolo), l’arma tecnica non può che essere Dybala. L’Inter oggi lo teme a Torino e domani proverà a portarlo a Milano a parametro zero. Ma in casa nerazzurra non si può pensare a domani, adesso: Inter, oggi Dybala potrà dimostrare per l’ultima volta di essere (stato) il n.10 della Juventus.