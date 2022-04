Juventus-Inter: le probabili formazioni della 31ª giornata di Serie A

Juventus-Inter è la prossima partita in programma ed è già tempo di probabili formazioni. Non si conoscono ancora i convocati né di Allegri né di Inzaghi. Le due squadre oggi a partire dalle ore 20.45 si affronteranno presso l’Allianz Stadium di Torino per la partita della 31ª giornata del Campionato Italiano di Serie A, la dodicesima del girone di ritorno. Ecco le probabili formazioni di Juventus-Inter in Serie A

JUVENTUS (3-5-2): 1 Szczesny; 6 Danilo, 4 de Ligt, 3 Chiellini (C); 11 Cuadrado, 28 Zakaria, 27 Locatelli, 25 Rabiot, 12 Alex Sandro; 7 Vlahovic, 9 Morata.

A disposizione: 23 Pinsoglio, 36 Perin; 2 De Sciglio, 5 Arthur, 10 Dybala, 18 Kean, 19 Bonucci, 20 Bernardeschi, 24 Rugani, 45 De Winter, 46 Soulé, 47 Miretti.

Allenatore: Massimiliano Allegri

Diffidati: Morata e Vlahovic.

Squalificato: 17 Luca Pellegrini.

Indisponibili: 14 McKennie, 21 Kaio Jorge, 22 Chiesa.

Ultime notizie: L’eccessiva pretattica di Allegri non dà spunti né sul modulo (difesa a tre o a quattro?) né sugli uomini (tutte le stelle in campo e nessuna in panchina?). In attacco Morata è favorito su Dybala, a centrocampo la sorpresa tattica potrebbe essere Bernardeschi ma al momento Rabiot è favorito. L’ipotesi 4-2-3-1 con tridente pesante appare fin troppo azzardosa.

Juventus-Inter, probabili formazioni: le ultime sulle scelte di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 13 A. Ranocchia, 18 Gosens, 19 J. Correa, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 88 Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: Bastoni, Vidal e Lautaro Martinez.

Squalificati: –

Indisponibile: 11 Kolarov.

Ultime notizie: Avendo recuperato de Vrij dopo Brozovic, appare scontato che l’olandese verrà rischiato dal 1′ in difesa, sebbene D’Ambrosio sia pronto a sostituirlo in caso di bandiera bianca pre-partita. Inzaghi deve sciogliere il dubbio sulla fascia destra, dove Darmian avanza ma Dumfries rappresenta ancora l’opzione migliore. A sinistra c’è Perisic con Gosens dalla panchina.

Ulteriori aggiornamenti sulle probabili formazioni di Juventus-Inter in Serie A verranno date nelle prossime ore. Segui Inter-News.it su tutti i canali – sito, app e social (vedi tutti i collegamenti) – per restare sempre aggiornato.