Padovan: «Derby d’Italia? Vince l’Inter! Ma tandem Juventus più forte»

Si avvicina il derby d’Italia tra Juventus e Inter. I nerazzurri alle 20:45 si giocano una grande fetta di stagione contro i bianconeri. Ecco il pensiero di Giancarlo Padovan nel suo editoriale su Calciomercato.com.

VITTORIA – L’Inter deve assolutamente vincere per rilanciarsi nella corsa scudetto. Certo, la Juventus non è un cliente facile ma non per Giancarlo Padovan che è certo che vincerà una delle due squadre. Ecco un estratto del suo editoriale su Calciomercato.com. «Derby d’Italia come ultima chiamata. L’Inter deve rispondere altrimenti è fuori, la Juventus ha bisogno di tre punti per coltivare il sogno impossibile o, più verosimilmente, per lasciare inalterate le distanze dal quinto posto. L’Inter per me vince perché ha recuperato Brozovic, perché negli scontri diretti Simone Inzaghi è meglio di Allegri, perché Lautaro non può restare più senza gol. Ci sarebbe anche una questione di motivazioni (e chi vuole lo scudetto ne dovrebbe avere di più di chi lo scudetto non può vincerlo), se non fosse per via delle cosiddette pressioni. Tuttavia se l’Inter non sapesse reggerle o fronteggiarle significherebbe che non è una squadra da vertice. Non credo che sia così e non credo che l’Inter non vinca. Complessivamente è più squadra della Juve, ha maggiori soluzioni di gioco, può risolvere molti confronti individuali. In pura teoria, l’Inter ha superiorità numerica in difesa (due marcano e uno copre) e a centrocampo, con la spinta di Dumfries e Perisic sull’esterno, due mezzali (Barella e Calhanoglu), un centrale (Brozovic). (…) Restano da pesare gli attaccanti. In pura teoria, e sempre secondo la mia opinione, Vlahovic e Dybala contano più di Dzeko e Lautaro. Ma quali saranno le condizioni mentali di Dybala, a cui la Juve ha rinunciato dopo avergli detto che sarebbe stato centrale nel progetto? Altra considerazione: le alternative. Allegri in panchina ha Morata e Kean, l’Inter Sanchez e Correa. E la coppia interista è più affidabile di quella juventina».

Fonte: Calciomercato.com