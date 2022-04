Allegri: «Non giocheremo per tagliare l’Inter dallo Scudetto. Dybala gioca»

Dopo Inzaghi (vedi articolo) anche Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, ha presentato il Derby d’Italia tra Juventus e Inter. Il tecnico bianconero ha esposto chiaramente gli obiettivi della squadra aggiornando anche su Dybala

Allegri, in che condizione arriva la sua Juventus dopo la sosta e chi recuperate?

Come arriva lo vedremo domani. Giocheremo questa bella partita, vediamo domani dopo la gara. Chiellini è già rientrato e giocherà, Bonucci recuperato ma andrà in panchina. Zakaria e Alex Sandro recuperati. Siamo tutti arruolati. Il brasiliano sarà in campo. Domani non so ancora la formazione, difficilmente Danilo giocherà a centrocampo anche perché abbiamo tutti i centrocampisti a disposizione. Ci sarà possibilità di giocare però per tutti. Se domani qualcuno indovina la formazione vuol dire che ve la dicono. Bernardeschi? Potrebbe essere titolare anche lui, ha recuperato e sta meglio.

Ha parlato con Dybala? Giocherà domani sera?

Domani Dybala gioca. Mi siete mancati, avete passato una buona sosta? Con la società ho detto che siamo in linea su tutto. Io espongo le mie idee, la società pure. Ogni volta troviamo una linea di intenti per andare avanti. Sempre insieme con la società.

Per le Allegri, c’è una favorita in Juventus-Inter?

Favorita? Quando ci sono queste partite, è difficile dirlo. L’Inter insieme a Napoli e Milan è la candidata per vincere lo Scudetto. Noi dobbiamo fare una buona prestazione contro i campioni d’Italia, dobbiamo cercare di batterla. Abbiamo pareggiato in campionato, perso in Supercoppa Italiana. Magari, domani toccherà a noi vincere.

Il recupero dei giocatori può essere importante anche per il finale di stagione?

Non conto solo su Dybala, abbiamo bisogno energie fresche e nuove visto il finale di stagione. Più gente fresca mentalmente e fisicamente meglio è. La Juventus deve pensare al quarto posto, ci sono tanti punti da poter prendere. Dopo la gara di domani sera vediamo in che posizione siamo in classifica.

Inzaghi ha vinto contro Allegri di più negli ultimi scontri diretti, cosa ne pensa?

Lui è più fortunato nelle gare secche, speriamo che domani siamo più fortunati noi. A parte questo, domani sarà una bella serata col 100% del pubblico. Juventus-Inter è stata l’ultima partita pre Covid-19. La prima a giocarsi a porte chiuse, la prima a porte aperte. Ci sono tutti i presupposti per vedere una bella partita di calcio.

Che sensazioni ha mister Allegri in vista di domani sera? Con una vittoria potete tagliare l’Inter fuori dalla corsa Scudetto.

Noi non giochiamo per far perdere lo Scudetto all’Inter, il nostro obiettivo è giocare la Champions League l’anno prossimo. Bisogna rimanere concentrati da qui fino al 22 maggio, mancano 8 partite di campionato per far si di giocare in Champions League e per raggiungere la finale di Supercoppa Italiana.

Che ne pensa di un possibile futuro di Dybala all’Inter e di Pogba in ottica Juventus?

Io non faccio nemmeno il mercato alla Juventus, do solo delle indicazioni alla società. Fammi fare anche il mercato dell’Inter e del Manchester United mi sembra complicato, ognuno farà le sue valutazioni.