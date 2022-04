Bernardeschi arma tattica di Allegri e uomo-mercato: occhi su Juventus-Inter

Bernardeschi è forse l’ultima carta che può giocarsi Allegri in Juventus-Inter per sorprendere gli ospiti. Non si conosce ancora il modulo che schiererà l’allenatore bianconero né chi completerà l’undici iniziale. Ma la pressione sul jolly azzurro sarà enorme, non solo a livello tecnico-tattico. Può diventare protagonista anche in ottica mercato estivo

CALCIO E MERCATO – La sfida di Massimiliano Allegri a “indovinare” la formazione della Juventus va avanti. E l’ipotesi 4-2-3-1 con Paulo Dybala titolare alle spalle di Dusan Vlahovic, con Juan Cuadrado e Alvaro Morata rispettivamente a destra e sinistra della trequarti, è sempre più incentivata a livello mediatico. Un’opzione a dir poco iper-offensiva per il calcio allegriano. Esiste un’altra variante, finora poco citata. E prevede l’utilizzo di Federico Bernardeschi dal 1′. L’arma tattica di Allegri, in grado di giocar sia in mezzo al campo (mezzala) sia sulla trequarti. Tanto al centro (a uomo sul regista dell’Inter) quanto sulla fascia (a sinistra per bilanciare l’undici scelto da Allegri). In Juventus-Inter (vedi probabili formazioni) la presenza di Bernardeschi in maglia bianconera è in bilico. Come quella di Dybala. Entrambi sono in uscita a fine stagione per le difficoltà a rinnovare il contratto in scadenza. E su entrambi ha messo gli occhi l’Inter, che in estate proverà a pescare più di un parametro zero sul mercato. In Juventus-Inter di stasera Bernardeschi può essere l’arma tattica a sorpresa di Allegri, magari già dall’inizio. Poi, chissà…