Lukaku, il CT Martinez: «Potrebbe lasciare il Chelsea». Per l’Inter?

Roberto Martinez, CT del Belgio, nel corso di un’intervista rilasciata al Sun, ha parlato del futuro di Romelu Lukaku, attualmente in forza al Chelsea ma sui cui, da tempo, aleggiano voci su un possibile addio ai Blues. Destinazione Inter?

ADDIO – Roberto Martinez è convinto che, nel corso dell’estate, Romelu Lukaku possa lasciare il Chelsea: «Ci saranno molti giocatori che si sentiranno diversi nel corso dell’estate. Romelu (Lukaku, ndr) sarà valutato in base a come si sentirà a settembre, allo stesso modo di Eden Hazard ed altri giocatori. Ma è uno di quei giocatori per cui l’estate potrebbe essere un momento importante per la propria carriera. Ho un rapporto stretto con i miei giocatori, ma non direi mai loro cosa devono fare, ma condividiamo i pensieri. Al momento Lukaku è in un buon posto. Era felicissimo di aver vinto la Coppa del Mondo per club con il Chelsea ed il prossimo obiettivo è finire bene la stagione ed esseere sicuro di sentirsi importante».

Fonte: Sun.co.uk